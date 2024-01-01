В Прикамье прокуратура нашла нарушения в домах для детей-сирот в Гайнском округе
Главе муниципалитета внесли представление
Прокуратура Гайнского района проверила жилищные условия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуре.
Как установили в ведомстве, материалы, использованные при обустройстве печей в жилых помещениях, не соответствовали предъявляемым противопожарным требованиям. В домах также не было источников наружного противопожарного водоснабжения.
После проверки главе муниципалитета внесли представление. Кроме того, по постановлению прокурора должностное лицо привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Его оштрафовали на 20 тыс. руб.
Устранение нарушений контролирует прокуратура.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.