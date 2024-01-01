В Прикамье прокуратура нашла нарушения в домах для детей-сирот в Гайнском округе Главе муниципалитета внесли представление Поделиться Твитнуть

Фото: прокуратура Пермского края

Прокуратура Гайнского района проверила жилищные условия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуре.

Как установили в ведомстве, материалы, использованные при обустройстве печей в жилых помещениях, не соответствовали предъявляемым противопожарным требованиям. В домах также не было источников наружного противопожарного водоснабжения.

После проверки главе муниципалитета внесли представление. Кроме того, по постановлению прокурора должностное лицо привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Его оштрафовали на 20 тыс. руб.

Устранение нарушений контролирует прокуратура.

Напомним, ранее, после проверки администрации Кочёвского муниципального округа, прокуратура потребовала отставки главы муниципалитета Александра Юркина в связи с утратой доверия.

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