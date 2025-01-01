Елена Синица
В Перми управляющую компанию оштрафовали на 125 тысяч рублей
Нарушения зафиксированы на ул. Александра Щербакова, 25
Прокуратура Орджоникидзевского района Перми провела проверку соблюдения управляющей организацией законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства при управлении многоквартирными домами. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Выяснилось, что компания нарушала лицензионные требования, связанные с неисполнением норм технической эксплуатации жилищного фонда. Кроме этого, ненадлежащим образом содержалось общее имущество в многоквартирном доме. Нарушения зафиксированы на ул. Александра Щербакова, 25.
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