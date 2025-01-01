Елена Синица В Перми управляющую компанию оштрафовали на 125 тысяч рублей Нарушения зафиксированы на ул. Александра Щербакова, 25 Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

Прокуратура Орджоникидзевского района Перми провела проверку соблюдения управляющей организацией законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства при управлении многоквартирными домами. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Выяснилось, что компания нарушала лицензионные требования, связанные с неисполнением норм технической эксплуатации жилищного фонда. Кроме этого, ненадлежащим образом содержалось общее имущество в многоквартирном доме. Нарушения зафиксированы на ул. Александра Щербакова, 25.

Управляющую организацию привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ и оштрафовали на 125 тысяч рублей. Устранение нарушений находится на контроле надзорного органа.

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