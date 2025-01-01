Зарина Ситдикова Налоговая служба Прикамья удалила из реестра ИП скончавшегося Владимира Данилина Бывший депутат и известный иллюзионист был похоронен в начале года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Управление федеральной налоговой службы России по Пермскому краю прекратило статус бывшего депутата Законодательного собрания Прикамье и известного иллюзиониста Владимира Данилина в качестве индивидуального предпринимателя. На это обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Владимир Данилин стал предпринимателем в 2018 году. Основным видом деятельности зарегистрированного им ИП были аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Однако с помощью ИП артист, в том числе, организовывал выступления и показы своих иллюзионных шоу.

Напомним, Владимир Данилин ушёл из жизни в возрасте 73 лет в конце прошлого года. Он был почётным гражданином Перми, народным артистом России. В 80-е основал театр «Иллюзион», а в 90-е ездил с гастролями в «горячие точки», а также помогал в обеспечении жильём детей-сирот и реабилитации вернувшихся из Афганистана. Помимо этого, был избран депутатом краевого Заксобрания второго созыва по округу № 2. Похороны Владимира Данилина прошли 2 января 2025 года.

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