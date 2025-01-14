Зарина Ситдикова Власти Перми через суд добиваются сноса бывшего здания автосалона Сейчас на объекте располагается склад Поделиться Твитнуть

Фото: Дима Бакаев

2gis.ru

Администрация Индустриального района Перми подала иск в Арбитражный суд Пермского края о признании нежилого здания по ул. 3-й Гиринской, 27а самовольной постройкой. Об этом со ссылкой на картотеку суда сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

По информации издания, ранее в строении располагался салон «Тандем-Авто», а сейчас — склад автосервиса «Правый поворот». Площадь здания составляет 468,3 кв. м.

На период рассмотрения иска районные власти обратились к суду с просьбой принять обеспечительные меры на объект, чтобы собственник не могут через управление федеральной службы госрегистрации производить регистрацию сделок с этим недвижимым имуществом. Кроме того, истец требовал наложить арест на здание.

Однако суд заявленные требования удовлетворил не в полном объёме и отказал в аресте здания.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что администрация Индустриального района также требует признать самовольной постройкой автомойку «Шоссе» на ш. Космонавтов, 179б.

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