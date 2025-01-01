Суд запретил продавать автомойку, которую хочет снести пермская мэрия Поделиться Твитнуть

Администрация Индустриального района Перми подала заявление в Арбитражный суд Пермского края с требованием о введении обеспечительных мер, включая запрет на государственную регистрацию сделок, связанных с объектом, расположенным по ш. Космонавтов, 179б (по указанному адресу располагается автомойка «Шоссе»). В соответствии с материалами дела, суд удовлетворил данное требование. На информацию в картотеке суда первым обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье». Издание отмечает, что до этого истец обращался в суд с просьбой признать автомойку самовольной постройкой.

Ранее «Новый компаньон» писал, что чиновники администрации Индустриального района Перми намерены демонтировать несколько торговых центров и магазинов, находящихся по ш. Космонавтов, где власти планируют сделать двухуровневую развязку — на пересечении с улицами Промышленной и Оверятской. Общая её протяжённость составит 2,25 км. Работы ведутся с 2018 года. После разработки проекта власти приступили к изъятию земельных участков.

В Арбитражный суд Пермского края уже поступило несколько исковых заявлений. Чиновники требуют признать объекты самовольными постройками. Власти считают, что у этих зданий есть нарушения в части оформления документов на право собственности.

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