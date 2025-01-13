Зарина Ситдикова Сотрудники мэрии Перми выявили 850 нарушений в зимнем содержании дворов На придомовых территориях не чистили снег и не сбивали сосульки с крыш Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

С 6 по 11 января сотрудники районных администраций Перми выявили 850 нарушений в содержании дворов, допущенных управляющими организациями. Об этом в своём telegram-канале сообщил глава города Эдуард Соснин.

Зафиксированные недостатки связаны с плохой очисткой крыш и тротуаров от снега и льда.

«В последние дни в связи с резким перепадом температуры и обильными осадками образовалось множество сосулек, свисающих с крыш зданий, — отметил градоначальник. — С начала января активно проводятся работы по очистке крыш и тротуаров от снега и льда, также организованы дополнительные патрули для мониторинга состояния придомовых территорий».

Из 850 нарушений уже устранены 482. В адрес нескольких УК были направлены предостережения с требованием оперативно выполнить необходимые работы.

Как писал «Новый компаньон», из-за многочисленных жалоб на недостатки в содержании улиц прокуратура Перми инициировала проверки.

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