Зарина Ситдикова В Перми готовятся к запуску серийного производства комплектующих для беспилотников Изделия начнут изготавливать на площадке НПЦ «Парма-БАС» Поделиться Твитнуть

В Пермском крае началось формирование научно-производственного центра «Парма-БАС», где будут выпускать беспилотники. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства региона.

С подготовкой площадки ознакомился глава Прикамья Дмитрий Махонин, который посетил с рабочим визитом научно-образовательный центр мирового уровня «Рациональное природопользование».

Губернатор осмотрел комплектующие для отрасли беспилотных авиационных систем (БАС). Ему продемонстрировали образцы облегчённых рам из композиционных материалов для квадрокоптеров, прототипы воздушных винтов для дронов, контроллеры скорости оборотов типового электродвигателя, опытные образцы бесколлекторных электродвигателей и пр.

Вопросы размещения производственных линий для серийного выпуска комплектующих для отрасли БАС стали предметом обсуждения на рабочей встрече с представителями Пермского НОЦа и региональным минпромторгом.

По словам директора НОЦ Павла Илюшина, НПЦ «Парма-БАС» создаётся в рамках нового нацпроекта по созданию беспилотных авиационных систем. Пермский край вошёл в число первых десяти регионов РФ, которые были сертифицированы на федеральном уровне.

Как ранее писал «Новый компаньон», Пермскому краю выделили 552,8 млн руб. в виде гранта на создание центра БПЛА. Ещё 23 млн руб. по решению губернатора и при поддержке депутатов Законодательного собрания Прикамья будут направлены в виде безвозмездных поступлений от АО «Управляющая компания «ОЭЗ Пермь». Таким образом, общий размер федеральной и региональной субсидий на создание НПЦ «Парма-БАС» составит почти 576 млн руб.

По решению минпромторга РФ, управляющей компанией НПЦ «Парма-БАС» является АНО «Пермский научно-образовательный центр мирового уровня «Рациональное недропользование». Резидентами центра являются АО «ОДК-СТАР», а также компании «Роботех» и «МоторСкай».

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