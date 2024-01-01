Александра Пермякова Прикамье получит 550 млн рублей на центр по созданию беспилотников Средства выделил Минпромторг России Поделиться Твитнуть

Фото: предоставлено Пермским НОЦ

Пермский край вошёл в число первых семи регионов России, которые в 2025 году получат федеральную субсидию на реализацию проекта НПЦ «Парма-БАС» по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы».

Как сообщает глава региона Дмитрий Махонин, объём федеральной субсидии составляет 552 847 420 руб. Её получит НОЦ «Рациональное недропользование».







Напомним, в июле этого года Минпромторг России присвоил Пермскому НОЦ статус научно-производственного центра испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем.





«Средства субсидии используют на создание производственных линий газотурбинных двигателей для БПЛА самолетного типа, линейки электрических двигателей, силовых авиационных и интеллектуальных конструкций для беспилотных авиационных систем», — сообщил губернатор.



Сейчас идёт процесс формирования пула резидентов этого НПЦ.





Помимо федеральной субсидии и финансирования резидентов, по словам Дмитрия Махонина, на создание научно-производственного центра также будут выделены средства из краевого бюджета



О том, как живёт рынок беспилотных технологий сегодня в Прикамье и что его ждёт, «Новый компаньон» писал в материале О том, как живёт рынок беспилотных технологий сегодня в Прикамье и что его ждёт, «Новый компаньон» писал в материале «Беспилотное пермское ». Пермские лингвисты уже заканчивают уникальный словарь на пяти языках для беспилотной авиации.

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