Елена Синица Мошенники отправляют сообщения от лица сотрудников минприроды Пермского края В ведомстве призвали проявлять бдительность, не поддаваться на провокации Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Мошенники рассылают сообщения, используя фейковые аккаунты сотрудников министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своих социальных сетях.

«Зарегистрированы случаи рассылок сообщений в мессенджере Telegram от имени сотрудников Минприроды», — говорится в сообщении.

Злоумышленники таким образом пытаются заполучить личные данные или финансовую выгоду. В ведомстве призвали проявлять бдительность, не поддаваться на провокации. Если вам пришло подобное сообщение, стоит его проигнорировать и заблокировать аккаунт отправителя.

Если вы уже стали жертвой мошенничества, сообщите об этом правоохранительным органам.





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