Елена Синица
Мошенники отправляют сообщения от лица сотрудников минприроды Пермского края
В ведомстве призвали проявлять бдительность, не поддаваться на провокации
Мошенники рассылают сообщения, используя фейковые аккаунты сотрудников министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своих социальных сетях.
«Зарегистрированы случаи рассылок сообщений в мессенджере Telegram от имени сотрудников Минприроды», — говорится в сообщении.
Злоумышленники таким образом пытаются заполучить личные данные или финансовую выгоду. В ведомстве призвали проявлять бдительность, не поддаваться на провокации. Если вам пришло подобное сообщение, стоит его проигнорировать и заблокировать аккаунт отправителя.
Если вы уже стали жертвой мошенничества, сообщите об этом правоохранительным органам.
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