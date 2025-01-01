Врач из Перми впервые приняла участие в лотерее и выиграла миллион Розыгрыш проходил 1 января Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

«Столото» раскрыл имя одного из троих пермяков, ставших победителями в новогодней лотерее. Как сообщили в пресс-службе компании, в первый день нового года миллионером стала врач из Перми. Ольга Горшкова приняла участие в розыгрыше впервые.

«Подумала на Новый год купить подарочные тубусы с билетами. Мне какое-то внутреннее чувство подсказало так сделать. Трансляцию розыгрыша я не смотрела. Билеты проверила позже в приложении. Какое же счастье я испытала, когда узнала, что выиграла в лотерею», — прокомментировала участница.

У женщины есть своя частная клиника в Перми. В свободное время она любит путешествовать. На выигрыш планирует отправиться на Сахалин.

Как писал в начале января «Новый компаньон», в новогоднем 1604-м тираже «Русского лото» три жителя Пермского края выиграли по 1 млн руб. Всего в регионе было куплено 214 тыс. билетов, принёсших удачу. Размер выигрыша начинался от 190 руб. Суммарно розыгрыш принёс жителям Прикамья 49,1 млн руб.

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