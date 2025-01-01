Зарина Ситдикова
Три жителя Прикамья выиграли по миллиону в новогодней лотерее
Победители за призами пока не обращались
Три жителя Пермского края выиграли по 1 млн руб. в новогоднем 1604-м тираже «Русского лото». Об этом сообщает «В курсе.ру» со ссылкой на организаторов государственной лотереи «Столото».
Как уточнили порталу, победители пока не обратились за своими выигрышами.
Всего в Прикамье было куплено 214 434 билета, принёсших удачу их владельцам. Размер выигрыша у них разный, начиная от 190 руб. Суммарно розыгрыш принёс жителям Пермского края 49 148 227 руб.
По данным «Столото», билет, выигравший 1 млрд руб., был приобретён на сайте лотереи с указанием номера телефона, зарегистрированного в Сахалинской области.
Всего по итогам «Новогоднего миллиарда» выигрышными стали 11 920 044 билета. В праздничном тираже было разыграно 3 652 173 987 руб., что стало абсолютным рекордом по общей сумме выигрышей в одном тираже среди российских гослотерей.
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