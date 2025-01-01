Пермяки рассказали, кого из киногероев хотели бы видеть в качестве своего руководителя

Лидируют Тони Старк, Шерлок Холмс, Глеб Жеглов и Бэтмен

Поделиться
Тони Старк из «Железного человека»

кадр из фильма "Железный человек"

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провёл открытый опрос представителей экономически активного населения Перми на тему «Кого из героев кино и сериалов хотели бы видеть в качестве своего руководителя?»

Наиболее часто в опросе пермяки упоминали Тони Старка из «Железного человека», получившего 10% голосов. 

Второе место разделили несколько харизматичных личностей: Шерлок Холмс, Глеб Жеглов и Бэтмен, за которых проголосовали по 9%. 

Высоцкий

Владимир Высоцкий в роле Глеба Жиглова в сериале "Место встречи изменить нельзя" - кадр из фильма

На третьем месте находятся две мощные русские женщины — Катерина Тихомирова из «Москва слезам не верит» и Людмила Калугина из к/ф «Служебный роман». Рядом с ними расположились Макс Отто фон Штирлиц из «Семнадцать мгновений весны», Грегори Хаус из «Доктор Хаус» и Терминатор, каждый из которых получил 8% голосов.

Вера Алентова

Вера Алентова в роли Катерины Тихомировой из к/ф «Москва слезам не верит» - кадр из фильма

Седьмую позицию с 7% занимают Роман Шилов из «Ментовские войны», Миранда Пристли из «Дьявол носит «Прада», Андрей Быков из «Интерны» и Филипп Преображенский из «Собачье сердце». 

Джекман Россомаха

Россомаха из «Люди Икс» - кадр из фильма

Всего 2% респондентов мечтают о работе под руководством Альбуса Дамблдора из «Гарри Поттер» и Россомахи из «Люди Икс». Лишь 1% предпочел бы Сашу Белого из «Бригада», Джокера и Сергея Глухарёва из «Глухарь».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться