Пермяки рассказали, кого из киногероев хотели бы видеть в качестве своего руководителя Лидируют Тони Старк, Шерлок Холмс, Глеб Жеглов и Бэтмен Поделиться Твитнуть

кадр из фильма "Железный человек"

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провёл открытый опрос представителей экономически активного населения Перми на тему «Кого из героев кино и сериалов хотели бы видеть в качестве своего руководителя?»

Наиболее часто в опросе пермяки упоминали Тони Старка из «Железного человека», получившего 10% голосов.

Второе место разделили несколько харизматичных личностей: Шерлок Холмс, Глеб Жеглов и Бэтмен, за которых проголосовали по 9%.

Владимир Высоцкий в роле Глеба Жиглова в сериале "Место встречи изменить нельзя" - кадр из фильма

На третьем месте находятся две мощные русские женщины — Катерина Тихомирова из «Москва слезам не верит» и Людмила Калугина из к/ф «Служебный роман». Рядом с ними расположились Макс Отто фон Штирлиц из «Семнадцать мгновений весны», Грегори Хаус из «Доктор Хаус» и Терминатор, каждый из которых получил 8% голосов.

Вера Алентова в роли Катерины Тихомировой из к/ф «Москва слезам не верит» - кадр из фильма

Седьмую позицию с 7% занимают Роман Шилов из «Ментовские войны», Миранда Пристли из «Дьявол носит «Прада», Андрей Быков из «Интерны» и Филипп Преображенский из «Собачье сердце».

Россомаха из «Люди Икс» - кадр из фильма

Всего 2% респондентов мечтают о работе под руководством Альбуса Дамблдора из «Гарри Поттер» и Россомахи из «Люди Икс». Лишь 1% предпочел бы Сашу Белого из «Бригада», Джокера и Сергея Глухарёва из «Глухарь».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.