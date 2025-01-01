Елена Синица В сельские школы Прикамья по программе «Земский учитель» за пять лет трудоустроено 116 педагогов Заявки на участие в программе начнут принимать 4 февраля Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

По программе «Земский учитель» в сельские школы Пермского края за последние пять лет трудоустроились 116 педагогов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края.

Переехавшие в сёла, рабочие посёлки, посёлки городского типа и города с населением до 50 тыс. человек учителя получают единовременную выплату в размере 1 млн руб. В ближайшие три года в Пермский край по этой программе планируют привлечь ещё 54 педагога.

Заявки на участие в ней начнут принимать 4 февраля. Единовременную выплату в 1 млн руб. смогут получить девять учителей-предметников. Документы кандидатов принимаются до 15 апреля включительно. Принять участие в программе могут как студенты последнего курса вуза, техникума или колледжа, так и учителя в возрасте до 55 лет. Трудовой контракт с победителями отбора заключат на пять лет.









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