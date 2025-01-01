Елена Синица В Прикамье нашли четырёх пропавших туристов Сигнал о пропаже поступил вечером 12 января Поделиться Твитнуть

Фото: Краевая спасательная служба

В Кизеловском округе нашли четырёх пропавших туристов. Об этом в своём телеграм-канале написал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Он пояснил, что вечером 12 января поступил сигнал о пропаже туристов в районе горы Одинокая. Специалисты краевой службы спасения отреагировали, установили связь с группой. Поиск начался в 3 часа ночи, он был осложнён непростыми погодными условиями.

На данный момент все члены туристической группы найдены, их состояние оценивается как удовлетворительное. Сейчас их направили на ближайшую базу, где их осмотрят медики.

Губернатор отметил, что группа туристов не зарегистрировалась в МЧС, это является нарушением безопасности.

Дмитрий Махонин поблагодарил спасателей за оперативную и слаженную работу, а также напомнил жителям и гостям региона, что необходимо всегда регистрировать свои путешествия в службе спасения.

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