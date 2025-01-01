Ремонт пермского памятника погибшим в годы войны заводчанам оценили в 20 млн рублей Работы должны быть закончены до 20 апреля Поделиться Твитнуть

фото с сайта commons.wikimedia.org

В Перми МАУК «Городской центр охраны памятников» объявило конкурс на поиск подрядчика для ремонта «Памятника рабочим и служащим химико-механического завода, погибшим в годы Великой Отечественной войны», расположенного по ул. Гальперина, 6. Как сказано на сайте госзакупок, заявки принимаются до 20 января 2025 года, а начальная (максимальная) цена составляет 20 903 751,5 руб.

Мемориал сооружён в 1977 году напротив проходных завода. Авторы — скульптор А. Уральский и архитектор М. Футлик. Композиция памятника включает скульптуру солдата на бетонном постаменте, облицованном мрамором; бронзовую звезду с «Вечным огнём» на бетонном постаменте, облицованном каменными плитками; три бетонных куба с укреплёнными на них мраморными досками с фамилиями погибших (114 фамилий), высота кубов — 1,8 м. Между собой кубы разделены парными бетонными конструкциями треугольной формы, символизирующими знамёна; перед кубами — площадка-подиум высотой 0,5 м с установленными на ней цветочными вазонами.

Памятник является объектом культурного наследия регионального значения.

Исполнителя выберут 22 января. Работы должны быть закончены до 20 апреля 2025 года.

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