Пермяки собрали почти 4,5 млн рублей для ребёнка с редким заболеванием Это самый большой сбор за последние пять лет Поделиться Твитнуть

Фото: фонд «Дедморозим»

Жители Перми смогли собрать 4 млн 457 тыс. руб. для помощи полуторагодовалому Ярику Кустову, у которого редкое заболевание: организм ребёнка не усваивает никакую пищу. Для спасения малыша в апреле 2024 года фонд «Дедморозим» открыл самый большой сбор за последние пять лет.

Редкое заболевание поставило жестокое условие: один час жизни мальчика стоит 238 руб. Исходя из стоимости особого питания, витаминов и расходных материалов, получается, что минута жизни Ярика сейчас стоит около 4 руб. Но год назад эта сумма была в разы больше — 13 руб. В перерасчёте на дни и месяцы получалась внушительная сумма, непосильная для семьи.

Сейчас мальчик 18-20 часов в сутки привязан к капельнице внутривенного питания. Благодаря специальным растворам он растёт и развивается: набирает вес, уверенно стоит на ногах, проявляет интерес к книжкам, которые ему читает мама.

По словам мамы мальчика Ульяны Кустовой, на последней госпитализации врачи пересмотрели капельницу: убрали некоторые микроэлементы, так как ребёнок стал стабильно поддерживать их в организме сам.

«Мы хотим сказать большое спасибо всем благотворителям за то, что они нам помогают, обеспечивают нам ежедневную жизнь, жизнь дома», — рассказала она.

Сейчас «Дедморозим» и краевой минздрав ведут совместную работу, чтобы в будущем обеспечение Ярика происходило за счёт бюджетных средств. А пока, из-за перерасчёта потребностей мальчика в питании и необходимых расходных материалах, собранных средств хватит на весь 2025 год.

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