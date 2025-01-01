Из Пермского края в зону СВО направлено 8 тонн гуманитарного груза Поделиться Твитнуть

фото предоставлено Благотворительным фондом «Единый центр поддержки»

Благотворительный фонд «Единый центр поддержки» отправил из Пермского края в ДНР и Запорожское направление новый груз гуманитарной помощи весом свыше 8 тонн.

В состав груза вошли окопные свечи, продукты питания, инструменты, бензопилы, электрогенераторы, укрывной материал (маскировочные сети, костюмы «Леший» и антидроновые одеяла), плёнка, тёплая одежда, а также печи-буржуйки и мешки.

В военные госпитали ДНР направлены кровати, тумбы, матрасы, медикаменты и медицинские изделия.

Руководство и сотрудники фонда «Единый центр поддержки» выражают искреннюю благодарность волонтерам и представителям общественных организаций, которые активно участвовали в сборе и подготовке груза гуманитарной помощи.

Фонд напоминает, что любой желающий может внести свой вклад в формирование гуманитарного груза для военнослужащих в зоне СВО.

Для этого необходимо принести одежду и другие необходимые вещи в офис фонда по адресу: Пермь, ул. Монастырская, 57, или на склад по ул. Крупской, 5д.

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