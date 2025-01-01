Алёна Бронникова За ТЦ «Земляника» в Перми появятся новые жилые дома Площадь застройки ориентировочно составит 10 тысяч квадратных метров Поделиться Твитнуть



Константин Долгановский

В Перми планируют построить новые жилые дома за ТЦ «Земляника» на Парковом. Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края опубликовало приказ о подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной улицами Строителей, Вокзальной, Уфалейской и Песчаной, а также зданиями по ул. Строителей, 48а и Парковому пр., 25а, 23, 17а, 17 и 15в.

В документе сообщается, что на указанном участке планируется разместить объекты капитального строительства жилого назначения общей площадью 10 тыс. кв. м. Указанная площадь ориентировочная и подлежит уточнению.

Проекты подготовит ГБУ ПК «Институт территориального планирования». Срок работ составляет два года. Проект планировки территории организация должна подготовить за счёт средств финансового обеспечения выполнения госзадания на оказание государственных услуг, а проект межевания — за счёт собственных средств.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что новое жильё также планируется построить в Орджоникидзевском районе Перми на месте снесённых аварийных домов. Речь идёт о территории, ограниченной улицами Зюкайской, Косякова, Газонной и Академика Веденеева. Здесь планируется размещение объектов капстроительства жилого и нежилого назначения общей площадью жилых помещений 18 тыс. кв. м.

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