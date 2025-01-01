Бывший замначальника колонии в Пермском крае обжалует приговор Андрея Шварёва осудили за взятку на 12 лет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Защитники Андрея Шварёва, бывшего заместителя начальника исправительной колонии № 37, подали апелляционную жалобу на решение Чусовского городского суда. Об этом стало известно изданию «Коммерсантъ-Прикамье».

Напомним, в декабре Чусовской городской суд вынес приговор бывшему заместителю колонии № 37 Андрею Шварёву. Его признали виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий.

Как установил суд, занимая свою должность, обвиняемый получил свыше 500 тыс. руб. и часы стоимостью более 50 тыс. руб. в виде взятки за совершение заведомо незаконных действий по послаблению осуждённому режима отбывания наказания.

Помимо этого, он передал осуждённому в пользование телефон с возможностью использования приложений, работающих в Интернете.

С учётом позиции гособвинения суд назначил Шварёву наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также он должен выплатить штраф в размере 5,5 млн руб. Кроме того, осуждённого лишили спецзвания и запретили занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов и органов уголовно-исполнительной системы на 10 лет.

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