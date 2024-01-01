Бывшего заместителя начальника колонии Прикамья осудили на 12 лет Сотрудник ИК-37 в Чусовом был фигурантом дел о взятке и превышении полномочий Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Чусовской городской суд вынес приговор бывшему заместителю колонии №37 Андрею Шварёву. Его признали виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий. Об этом сообщают пресс-службы СК СКР по Пермскому краю и региональная прокуратура.

Как установил суд, занимая свою должность обвиняемый получил свыше 500 тыс. руб. и часы стоимостью более 50 тыс. руб. в виде взятки за совершение заведомо незаконных действий по послаблению режима отбывания наказания осуждённому.

Помимо этого, он передал осуждённому в пользование телефон с возможностью использования приложений, работающих в Интернете.

С учётом позиции гособвинения суд назначил Шварёву наказанию в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также он должен выплатить штраф в размере 5,5 млн руб. Кроме того, осуждённого лишили спецзвания и запретили занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов и органов уголовно-исполнительной системы на срок 10 лет.

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