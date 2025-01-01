Алёна Бронникова За первую неделю нового года кинотеатры Прикамья собрали 85 млн рублей Сборы выросли на 11,5% по сравнению с АППГ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 по 7 января 2025 года кинотеатры Прикамья собрали почти 85,5 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ) объёмы выросли на 11,5% — за первую неделю 2024 года сумма валовых сборов от платного показа фильмов составила 76,6 млн руб. Такие данные приводит Единая федеральная автоматизированная информационная система.

При этом статистика показала, что в прошлом году кинотеатры посетило больше зрителей. В 2025 году их количество составило 181,8 тыс. человек, тогда как годом ранее — 199 тыс. человек. Разница составила 9,5%.

Наибольшим спросом кинотеатры традиционно пользуются 2 и 3 января. В этом году сборы составили 15,3 и 14,3 млн руб. соответственно (+23 и 17% к АППГ). Однако количество зрителей в 2025-м оказалось меньше, чем годом ранее, — 32,8 и 30,5 тыс. человек против 33,4 и 32,3 тыс. соответственно.

Тенденция снижения количества посетителей наблюдается в целом по России. За первую неделю нового года кинотеатры собрали 5,7 млрд руб. (+7,85%), но количество посетителей снизилось на 13,7% и составило 11,9 млн человек.

Самыми популярными оказались фильмы «Волшебник Изумрудного города» (6+), «Финист. Первый богатырь» (6+) и «Ёлки 11» (6+).

Ранее «Новый компаньон» писал, что в первый день 2025 года кассовые сборы кинотеатров Перми составили 10,4 млн руб. Этот показатель оказался на 2,5 млн руб. выше, чем за АППГ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.