За первый день этого года пермские кинотеатры собрали 10,4 млн рублей Самым популярным фильмом стал «Волшебник изумрудного города» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В первый день 2025 года кассовые сборы кинотеатров Перми составили 10,4 млн руб. Этот показатель на 2,5 млн руб. выше, чем за аналогичный период прошлого года. Информация о показах фильмов в кинозалах сообщается на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы. Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Тройку лидеров проката возглавил фильм «Волшебник изумрудного города» (6+). Сборы этой киноленты составили 5,6 млн руб., а средние сборы за сеанс — 49,3 тыс. руб. На втором месте оказался «Финист. Первый богатырь» (6+) со сборами в 2,6 млн руб. (средние сборы за сеанс — 36,8 тыс. руб.). Тройку лидеров замкнули «Елки 11» (18+), которые собрали 901,9 тыс. руб. при среднем сборе за сеанс в 34,6 тыс. руб.

Напомним, 9 января в российский прокат выходит лента Фрэнсиса Форда Копполы «Мегаполис». Зрители Пермской синематеки смогут увидеть его почти на неделю раньше других, с 4 января. Фантастический эпос повествует об американском городе Новый Рим, в котором архитектор Цезарь Катилина (Адам Драйвер), умеющий останавливать время лауреат Нобелевской премии и глава дизайнерского бюро, проектирует идеальный мегаполис будущего, где все будут счастливы. Построить его он планирует с помощью им самим же изобретённого волшебного материала — мегалона.

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