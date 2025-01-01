Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Новый фильм Френсиса Копполы, презентация книги о таинственной стране и массовая лепка снеговиков Афиша уикенда 3 – 5 января Поделиться Твитнуть

Когда Рождество уже не за горами, брат и сестра Гуннар и Гунилла проводят недели в больничных стенах. Однако их скучные дни внезапно превращаются в увлекательное приключение благодаря необычному подарку — старинным часам, в которых скрывается секрет: внутри часов живёт деревянная кукушка, полная сюрпризов. Кукушка отправляет героев и зрителей в волшебное путешествие по вселенной Астрид Линдгрен и её героев: здесь и Крошка Нильс Карлсон, и отважная Кайса, и Гном, и Лис и многие другие.

В Перми снова звучит симфоническая сюита Густава Холста «Планеты» и вдохновлённая этим произведением музыка Джона Уильямса из «Звёздных войн», а также другая музыка из кинофантастики: «Через тернии к звездам» и «Большое космическое путешествие» Алексея Рыбникова, «Кислород» Жана-Мишеля Жара и «Интерстеллар» Ханса Циммера. Исполнители – дуэт органистов «Artbene»: титулярная органистка Римско-католического кафедрального собора Анна Ветлугина и органист Англиканской церкви св. Андрея Дмитрий Максименко.

Семьи, команды коллег и друзей, а также все пермяки — взрослые и дети — приглашаются на массовую лепку снеговиков. Для участников подготовят удобные площадки и инструменты. Лучшие снеговики принесут своим авторам призы: конкурс пройдёт по нескольким номинациям.

Новогоднее тур-шоу «Щелкунчик» с легендами фигурного катания. В главной роли — Чемпионка Европы 2020 года Алёна Косторная, выступающая в паре с Георгием Куницей. Создатели шоу Яна Рудковская и Евгений Плющенко снова решили вернуться к теме детства, чудес и волшебства. В основе постановки – классическое либретто балета П. И. Чайковского, в котором Мари с помощью своего крёстного Дроссельмейера попадает в волшебное царство под рождественской елью, помогает Щелкунчику победить Мышиного Короля и отправляется в путешествие в сладкий город Конфетенбург. Режиссёр-постановщик — Сергей Филин, хореограф-постановщик — Никита Михайлов.

Музыкальная сказка, сочинённая и поставленная на сцене актрисой Пермского ТЮЗа Ксенией Жарковой и исполненная квартетом «Каравай», солист Пермской оперы Эдуардом Морозовым (баритон), солисткой Пермской филармонии Маргаритой Соснер (сопрано), и популярным пермским актёром и певцом Евгением Замахаевым. На сцене Органного зала с помощью музыки и стихов оживут знаменитые персонажи Чуковского: Мойдодыр, Айболит, Бармалей, Федора, Муха Цокотуха. Прозвучат песни на стихи Чуковского и инструментальные композиции по мотивам его произведений: «Телефон», «Айболит», «Мойдодыр», «Муха-Цокотуха», «Федорино горе», «Тараканище», «Бармалей» и другие.

Зрители Пермской синематеки на неделю раньше других увидят opus magnum классика мирового кино Фрэнсиса Форда Копполы – фантастический эпос «Мегаполис». В российский прокат лента выходит 9 января 2025 года. Коппола создал свыше 300 версий сценария этого фильма, продал ради съёмок весьма успешную винодельню и вложил в производство 120 млн долларов собственных средств.В американском городе Новый Рим архитектор Цезарь Катилина (Адам Драйвер), умеющий останавливать время лауреат Нобелевской премии и глава дизайнерского бюро, проектирует идеальный мегаполис будущего, где все будут счастливы. Построить его он планирует с помощью им самим же изобретённого волшебного материала – мегалона. Против такого подхода и самого Цезаря активно выступает мэр Цицерон (Джанкарло Эспозито).

Американский семейный фильм 1924 года. Питер Пэн, мальчик-который-никогда-не-стареет, переносит в Нетландию Венди, Джона и Майкла Дарлингов. Там их ждут новые друзья — Пропавшие мальчишки и фея Динь-Динь, удивительные и опасные приключения, битва с Капитаном Крюком и его пиратами. Однако вскоре Дарлинги начинают скучать по дому и родителям, и Венди предлагает всем Пропащим мальчикам во главе с Питером лететь с ними обратно, обещая, что всех их усыновят. Мальчики соглашаются, но Питер отказывается, заявляя, что он не собирается взрослеть. Он берёт обещание с Венди, что та снова полетит с ним в Нетландию весной, помочь с уборкой. Просмотр будет сопровождаться живой музыкой в исполнении тапёра Александра Колесникова, одного из лучших пианистов Перми, мастера джазовой импровизации.

Самый красивый дуэт на пермской музыкальной сцене – пианистка Гульназ Гарипова и певец Эдуард Морозов выступают с очередной авторской программой в рамках собственного филармонического абонемента «Музыкальный променад». Прозвучат детские произведения Евгения Крылатова: «Песня о родном крае», «Мой конь вороной», «Серёжка ольховая», «Скоростное шоссе», «Мы – маленькие дети», «До чего дошёл прогресс», «Это знает всякий», «Колыбельная медведицы» и другие песни из любимых кинофильмов: «Приключения Электроника», «Гостья из будущего», «Чародеи», «Ох, уж эта Настя!», «И это всё о нём» и других.

«Пермская синематека» предлагает подборку кинопремьер на новогодние каникулы «Новый год – новый я». В программу вошли светлые и пронзительные фильмы о переменах, поисках себя и ностальгии. Картина Шарлотты Уэллс — одна из главных киносенсаций 2022. Она получила номинацию на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль (Пол Мескал), а также стала лучшим фильмом года по мнению западных критиков. «Солнце мое» — полуавтобиографический фильм, который попадает в тренд последних лет. Всё чаще на экраны выходит личное кино авторства именитых режиссёров, вдохновленное их детством и взрослением. В этом русле Стивен Спилберг снял «Фабельманов», Паоло Соррентино — «Руку бога», Ричард Линклейтер — «Аполлон-10½: Приключение космического века», а Джеймс Грэй — «Время Армагеддона».

Независимый книжный магазин Пиотровский проведёт презентацию новой книги издательства Individuum и встречу с её автором. Журналист и политический аналитик Никита Смагин прожил в Иране несколько лет и написал книгу «Всем Иран. Парадоксы жизни в автократии под санкциями» (18 +). Это история о стране, правительство которой видит корень мирового зла в США и вооружается до зубов для противостояния коварным внешним врагам, внутри границ жестоко преследует инакомыслящих, а выше семейных ценностей ставит только религиозные табу. Но также «Всем Иран» — о людях, которые знают, где выгодно купить новый айфон, ходят в подпольные клубы на рейвы и всегда нальют дорогому гостю чаю из самовара. Никита Смагин расскажет о работе над книгой и парадоксальной иранской действительности, а также даст пару советов, как не попасть впросак иностранцу в Иране.

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