Алёна Бронникова Здание кафе Chicken в центре Перми сменило собственника Новый владелец выкупил объект в конце июля Поделиться Твитнуть

Двухэтажное здание кафе Chicken в центре Перми по ул. Ленина, 68а в июле 2024 года сменило владельца. Объект площадью 450,5 кв. м, расположенный на земельном участке в 329,7 кв. м, был выставлен на продажу в начале 2024 года.

С конца июля, как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на данные выписки из Росреестра, участок перешёл в собственность физического лица. Новый владелец не называется. Факт продажи подтвердил источник издания.

В отношении территории по ул. Ленина, 68а в 2022 году было заключено соглашение о передаче недвижимости в счёт выплаты действительной стоимости доли в уставном капитале ООО «Золотая чаша». Учредителем и руководителем компании, ведущей деятельность по аренде и управлению нежилой недвижимостью, является бизнесмен Константин Немировский.

Стоимость актива в феврале 2024 года прежний собственник оценил в 135 млн руб. Однако летом цена снизилась на 20 млн — до 115 млн руб.

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