Алёна Бронникова Здание кафе Chicken в центре Перми подешевело на 20 млн рублей Объект был выставлен на продажу ещё в феврале Поделиться Твитнуть

Стоимость продажи здания кафе Chicken в центре Перми снизилась на 20 млн руб. Согласно опубликованной на сайте «Авито» информации, актив предлагают приобрести за 115 млн руб.

Двухэтажное отдельно стоящее здание с панорамным остеклением было выставлено на продажу ещё в феврале. Тогда собственник оценил его в 135 млн руб.

Объект площадью 450,5 кв. м расположен по ул. Ленина, 68а. Площадь реализуемого земельного участка, на котором оно находится, — 329,7 кв. м.

«Предлагается к покупке доходный арендный бизнес в центре Перми. Интенсивный пешеходный и автомобильный трафик. Гибкая функциональная планировка, все коммуникации центральные. Стабильный арендатор — сетевой оператор системы быстрого питания Chicken с режимом работы 24 часа. Эксплуатационно-коммунальные услуги оплачивает арендатор», — сообщается в объявлении.

По словам собственника, годовой арендный доход актива составляет 10,07 млн руб., среднегодовая доходность с учётом роста стоимости недвижимости — 20-25%. Окупаемость бизнеса — 8,5 лет.

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