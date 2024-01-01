Алёна Бронникова В центре Перми за 135 млн рублей продаётся здание кафе Chicken С компанией заключён долгосрочный договор аренды Поделиться Твитнуть

В центре Перми выставили на продажу отдельно стоящее здание кафе Chicken. По информации, опубликованной на сайте «Авито», стоимость коммерческой недвижимости составляет 135 млн руб.

Двухэтажное здание с панорамным остеклением площадью 450,5 кв. м находится по ул. Ленина, 68а. Площадь реализуемого земельного участка — 329,7 кв. м.

«Готовый арендный бизнес с отдельно стоящим зданием в центре Перми от собственника. В непосредственной близости расположены ТЦ "iMALL", ТЦ "Айсберг", драмтеатр, краевая администрация, городская эспланада, где проходят все городские и краевые культмассовые мероприятия, фестивали, со стабильным пешеходным трафиком», — сообщается в объявлении.

Высота потолков на первом этаже достигает 3,4 м, на втором — 3 м. Объект обеспечен системой ГВС и ХВС, канализацией. С арендатором Chicken pizza&sushi заключён долгосрочный договор. По информации автора, годовая доходность составляет 10 млн руб.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Перми продаётся магазин интимных товаров «Шпили-Вили». Цена актива — 1,43 млн руб.

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