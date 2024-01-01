Алёна Бронникова В Перми за 1,4 млн рублей продаётся магазин интимных товаров Причина продажи – выход собственника на пенсию Поделиться Твитнуть

В Перми выставлен на продажу магазин интимных товаров «Шпили-Вили». Согласно опубликованной на сайте «Авито» информации, стоимость актива составляет 1,43 млн руб.

«Продажа сформированного за 12 лет бизнеса в «пикантной» теме: магазин для взрослых Шпили-Вили. Представляем вам налаженную бизнес-систему в социально-значимой и низкоконкурентной нише с условиями продажи «всё включено»», — сообщается в объявлении.

В указанную стоимость входят зарегистрированный товарный знак, сайт, соцсети, товарный остаток и вывески. Автор объявления отмечает, что проект будет интересен для развития семейного бизнеса, а также как возможность привлечения внимания, «так как, кроме основного дохода, вы создаёте вокруг себя ореол эксперта в теме здоровых отношений, богатых на ощущения, эмоции и удовольствие».

Основной причиной продажи является выход собственника бизнеса на пенсию и сменой места жительства.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что рядом с Красавинским мостом в Перми продаётся банный комплекс. Стоимость объекта составляет 50 млн руб.





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