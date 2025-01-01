Алёна Бронникова Из горящего дома в Прикамье пожарные спасли двух человек Пожар произошёл в расселённом доме Поделиться Твитнуть

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В расселённом доме на территории Осы в Прикамье произошёл пожар. По данным краевого МЧС, в горящем доме оказались два человека, пожарным удалось их спасти.

«В Осе загорелась квартира, расположенная на втором этаже расселённого дома. Из горящего дома при помощи спасустройств газодымозащитники 78 ПСЧ вывели мужчину и женщину», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

К ликвидации возгорания привлекались 13 сотрудников ведомства и три единицы техники. Площадь пожара составила 90 кв. м. В данный момент устанавливается причина происшествия.

Ранее стало известно, что ночью 11 января во время пожара в жилом доме в Прикамье мужчина спас свою жену, успев её вовремя разбудить и вместе выйти на улицу. Возгорание произошло в котельной. Жертв и пострадавших также удалось избежать. Площадь пожара составила 136 кв. м.

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