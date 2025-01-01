Алёна Бронникова В Пермском крае мужчина спас на пожаре жену В жилом доме загорелась котельная Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Ночью 11 января в Пермском крае мужчина спас жену во время пожара в жилом доме. Как уточняет пресс-служба краевого МЧС, ЧП произошло в с. Васькино Суксунского муниципального округа.

По данным ведомства, ночью в доме загорелась котельная. Заметив это, мужчина разбудил супругу и вместе с ней вышел на улицу. Площадь пожара составила 136 кв. м. К ликвидации привлекались 14 человек и 6 единиц техники.

Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. В данный момент устанавливается причина пожара.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 10 января в гаражном боксе на территории Соликамска произошёл пожар, в результате которого погиб пожилой мужчина. Из-за неосторожного обращения с огнём загорелась бытовая мебель. Расследованием обстоятельств занимается краевой следком.

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