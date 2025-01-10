Елена Синица
На пожаре в Соликамске погиб мужчина
К тушению привлекли четырёх пожарных и одну единицу техники
Поделиться
Твитнуть
Утром 10 января в Соликамске произошёл пожар, в результате которого погиб 70-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.
В гаражном боксе загорелась бытовая мебель. К тушению привлекли четырёх пожарных и одну единицу техники. Как уточнили в региональном следкоме, пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём.
Следователи провели осмотр места происшествия, назначили необходимые судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что, по данным на 9 января, на территории Пермского края с начала 2025 года произошло 75 пожаров, в которых погибли четыре человека.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть