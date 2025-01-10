Елена Синица На пожаре в Соликамске погиб мужчина К тушению привлекли четырёх пожарных и одну единицу техники Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Утром 10 января в Соликамске произошёл пожар, в результате которого погиб 70-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В гаражном боксе загорелась бытовая мебель. К тушению привлекли четырёх пожарных и одну единицу техники. Как уточнили в региональном следкоме, пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём.





Следователи провели осмотр места происшествия, назначили необходимые судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.





Ранее сообщалось, что, по данным на 9 января, на территории Пермского края с начала 2025 года произошло 75 пожаров, в которых погибли четыре человека.





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