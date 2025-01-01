Алёна Бронникова В Пермском крае простились с погибшим на СВО Евгением Балеевских Похороны состоялись 12 января Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Администрация города Кизела" ВКонтакте

В зоне специальной военной операции на территории Украины погиб житель Кизела Евгений Балеевских. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. Обстоятельства гибели и биографические данные власти не приводят. Прощание с бойцом состоялось 12 января в Свято-Никольском храме.

«Администрация города выражает глубокие соболезнования родным и близким младшего сержанта Балеевских Евгения Михайловича — старшего стрелка мотострелкового отделения, погибшего при исполнении обязанностей военной службы», — сообщается в официальной группе администрации Кизела ВКонтакте.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в зоне СВО 19 декабря погиб житель Гайнского муниципального округа Пермского края Денис Добренко. Похороны военнослужащего проходят также сегодня, 12 января, в Доме культуры п. Верхний Будым.

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