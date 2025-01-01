В Прикамье похоронят погибшего на СВО Дениса Добренко Поделиться Твитнуть

В зоне специальной военной операции на Украине погиб 41-летний житель Гайнского муниципального округа Пермского края Денис Добренко. Об этом сообщила глава округа Елизавета Шалгинских и выразила глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Дениса: «Скорбим вместе с вами. Для жителей нашего округа он навсегда останется образцом героизма и мужества».

Денис родился 25 сентября 1983 года в п. Верхний Будым. На СВО служил наводчиком мотострелкового отделения. Погиб 19 декабря 2024 года при выполнении обязанностей военной службы.

Прощание состоится 12 января в Доме культуры п. Верхний Будым. Начало в 13.30.

Ранее сообщалось, что в ходе СВО погиб 19-летний рядовой Александр Подгорный из Сивинского муниципального округа. Прощание с ним пройдёт 13 января с 12:00 в с. Екатерининское.

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