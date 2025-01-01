Алёна Бронникова В Прикамье простятся с погибшим на СВО военнослужащим из Сивинского округа Александру Подгорному было 19 лет Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Администрация Сивинского муниципального округа" ВКонтакте

В ходе специальной военной операции на Украине погиб 19-летний рядовой Александр Подгорный из Сивинского муниципального округа. Администрация муниципалитета выразила глубокие соболезнования семье и близким военнослужащего.

«Вблизи населённого пункта Авдеевка ДНР в ходе специальной военной операции ВС РФ на территории ЛНР, ДНР и Украины 10 мая 2024 года в результате полученных травм погиб наш земляк рядовой Подгорный Александр Анатольевич 2005 г.р.», — сообщается в официальной группе окружной администрации.

Прощание с Александром пройдёт 13 января 2025 года в 12:00 в с. Екатерининское.

Как писал ранее «Новый компаньон», 10 января в Берёзовском муниципальном округе похоронят сразу двух военнослужащих, которые погибли в ходе спецоперации. Андрей Кичигин и Матвей Русинов были убиты в ноябре и декабре прошлого года.

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