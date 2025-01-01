Алёна Бронникова К вечеру 12 января в Пермском крае ожидается похолодание В конце дня температура воздуха опустится до -15 градусов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае к вечеру 12 января ожидается похолодание с понижением температуры воздуха до -7° в южных районах, а также в региональном центре. Об этом сообщает telegram-канал «Опасные природные явления Пермского края».

«Аномальное тепло сохранится до завтрашнего вечера, когда ожидается прояснение и похолодание в южной части края и в Перми до -5…-7°. К утру понедельника на юге края может быть до -8…-10°, а на севере при облачной погоде -1…-4°», — рассказали эксперты.

К концу рабочей недели под влиянием промежуточного гребня повышенного давления температура воздуха понизится до более значительных показателей. Так, 16 января и в ночь на 17 января ожидается похолодание до -15°.

Отмечается, что первая половина января 2025 года станет самой тёплой за последние 18 лет, при этом не побив рекорд 2007 года. Тогда 12-13 января шёл дождь, а температура воздуха составляла +2,9°. При этом первая декада в Перми в этом году стала самой тёплой в истории наблюдений, опередив показатели 1978, 2007 и 2020 годов. Среднедекадная температура оказалась на 7,7° выше нормы, на юге Прикамья — почти на 9°.

Из-за очередной оттепели в Перми на выходные 11-12 января закрылся главный ледовый городок на эспланаде. Прежний режим работы вернётся, когда температура воздуха на улице стане стабильно отрицательной.

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