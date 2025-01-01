Бывший инструктор получил наказание за смерть туриста из Перми в экстрим-парке ЧП произошло ещё в 2023 году Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

Судьёй Челябинской области вынесен приговор по делу о смерти 34-летнего жителя Перми в экстрим-парке Grifon, расположенном в Саткинском районе. Обвиняемым был 20-летний Илья Тарасов, бывший инструктор, на момент инцидента ему было 18 лет.

По информации Properm.ru из судебных документов, юноша был признан виновным в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Изначально ему вменяли более серьёзное преступление — оказание небезопасных услуг, повлекших за собой смерть (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), но суд изменил квалификацию. В качестве смягчающего обстоятельства было учтено, что это его первое правонарушение. Экс-инструктору назначено наказание в виде условных исправительных работ на год с удержанием 5% от доходов в пользу государства. Также ему предписано ежемесячно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции и уведомлять о смене места жительства.

Напомним, инцидент произошёл в июле 2023 года, когда пермяк, не зная правил безопасности, врезался в металлическую лестницу после спуска с зиплайна. После происшествия Тарасов был уволен. Как оказалось, он не имел официального трудоустройства и не прошёл должного обучения, однако работал в парке в качестве инструктора и старшего инструктора.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.