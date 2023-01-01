Алёна Бронникова Появились подробности гибели туриста из Пермского края в экстрим-парке ЧП произошло 14 июля в Челябинской области Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

Стали известны подробности гибели 34-летнего мужчины в экстрим-парке Grifon Челябинской области 14 июля. Он разбился вследствие нарушения правил при запуске людей на аттракцион.

Информация о том, откуда был мужчина, разнилась в СМИ. «Новому компаньону» в СУ СК РФ по Челябинской области подтвердили, что турист приехал на Большие Притёсы на реке Ай из Пермского края.

Как сообщили очевидцы изданию 59.ru, на трос допустили сразу двух людей. Сначала на зиплайне спустилась девушка, а затем инструкторы запустили мужчину. Девушку успели отцепить от страховочного троса, но пермяка отправили слишком рано, и времени на подготовку тормозной системы к его приёму не хватило. Он налетел на железную лестницу, откуда спускаются туристы после аттракциона.

Мужчина получил открытую черепно-мозговую травму. Дожидаясь приезда службы МЧС, туристы с медицинским образованием проводили ему сердечно-лёгочную реанимацию. Однако спасатели приехали только спустя час-полтора. И не смогли его спасти.

«Дышал до приезда МЧС. Потом откачивали очень долго, но, к сожалению, ничего не смогли сделать. Самое страшное, что стоишь и смотришь, как умирает на глазах человек, и в данной ситуации ничем не можешь помочь. Не было медиков на месте изначально. Даже молодёжь, которая продавала зиплайн, не знала, что делать. Просто начали разбегаться, хотя мужчина висел ещё на канатах», — рассказала журналистам 59.ru свидетельница происшествия.

Следственный комитет Челябинской области проводит проверку и устанавливает все обстоятельства. В парке выразили соболезнования родным погибшего и пояснили, что руководство Grifon оказывает им материальную помощь.

Зиплайн — это спуск с использованием сил гравитации по стальному канату с отрывом от земли, по воздуху, с помощью специального устройства с блоками.





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