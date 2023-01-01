В экстрим-парке погиб турист из Пермского края ЧП произошло в Челябинской области Поделиться Твитнуть

В экстрим-парке Grifon Челябинской области 14 июля на аттракционе зиплайн погиб турист из Пермского края. Как сообщили в парке, по предварительной информации, несчастный случай произошёл «из-за трагического стечения обстоятельств и человеческого фактора», передаёт perm.aif.ru.

В парке также выразили соболезнования родным погибшего и пояснили, что руководство парка оказывает им материальную помощь.

«Осмотр (аттракциона — ред.) показал, что техническое состояние объектов вопросов не вызывает. Последняя проверка прошла за 12 дней до трагедии», — рассказали в парке.

Зиплайн — это спуск с использованием сил гравитации по стальному канату с отрывом от земли, по воздуху, с помощью специального устройств с блоками.

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