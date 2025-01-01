Прокуратура добилась досрочного расселения аварийного дома в Перми Поделиться Твитнуть

Прокуратура Орджоникидзевского района Перми провела проверку соблюдения жилищных прав граждан и выявила нарушение в процессе расселения аварийного и подлежащего сносу дома №8 на ул. Репина.

В пресс-службе прокуратуры уточнили, что проблема касалась установленного местными властями срока расселения здания, который был определён до 31 декабря 2030 года. Прокуроры посчитали этот срок чрезмерно долгим.

В связи с этим надзорная инстанция направила иск в суд, требуя признать указанный в постановлении начальника управления жилищных отношений администрации Перми срок расселения неразумным и установить новый.

Орджоникидзевский районный суд Перми удовлетворил иск прокурора, сократив срок расселения граждан до 31 декабря 2027 года.

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