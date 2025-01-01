Партнёром пермского БК «Парма» стал «Газпромбанк» Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Баскетбольный клуб «Парма» (Пермь) объявил о партнёрстве с одним из крупнейших системообразующих банков России — АО «Газпромбанк». Об этом сообщается в Telegram-канале клуба.

«Это сотрудничество объединяет спорт и надёжную финансовую поддержку. Вместе мы движемся к победам — на паркете и в жизни!» — сказано в информации.

Сумма вложений в клуб, а также другие параметры соглашения не уточняются. В комментариях болельщики уже выразили надежду, что с поддержкой «Газпромбанка» команде удастся усилить состав.

Баскетбольный клуб «Парма» основан в 2012 году. С 2016 года клуб выступает в элите российского баскетбола.

Напомним, 11 января «Парма» в Лиге ВТБ сыграет с ЦСКА на домашнем паркете в УДС «Молот». Это будет первая домашняя игра команды в 2025 году.

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