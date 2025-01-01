Рейсовый автобус Пермь—Троица упал в кювет Инцидент произошёл возле Мотовилихинского пруда Поделиться Твитнуть

фото: ЧП Пермь

Вечером 10 января в Перми автобус маршрута №118 (Пермь—Троица) съехал с дороги в кювет возле Мотовилихинских прудов.

Инцидент произошёл недалеко от остановки «Улица Марата», пассажирский транспорт двигался в сторону Запруда. Об этом сообщил очевидец в Telegram-канале «ЧП Пермь».

«Ушёл в сторону, видимо, от столкновения», — комментирует действия водителя автор. Он же рассказал, что пассажиров пересадили в попутный рейсовый автобус. Были ли пострадавшие в результате ЧП, не известно.

В краевой ГИБДД рассказали, что информации о данном происшествии к ним не поступало.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в выходные 11 и 12 января сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль за дорожным движением в Перми. Как уточнили в ведомстве, особое внимание будет уделяться пресечению грубых нарушений правил дорожного движения, выявлению нетрезвых водителей и предупреждению ДТП с их участием.

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