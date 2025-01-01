Из-за аварии жильцы в трёх районах Перми могут остаться без воды Поделиться Твитнуть

Как сообщили в компании «Новогор-Прикамье», утром 11 января дома в трёх районах Перми — Свердловском, Индустриальном и части Мотовилихинского могут остаться без воды, либо вода будет поступать с пониженным давлением.

Это связано с тем, что по ул. Беляева, 46 начались работы по локализации утечки на магистральном водоводе диаметром 600 мм.

Компания приносит извинения за неудобства. Её специалисты пообещали, что ремонт поврежденного водовода будет проведён в максимально короткие сроки.

Также в «Новогоре» напомнили, что на сутки с 9:00 11 января из-за планово-ремонтных работ без воды остались около 30 домов по улицам Свиязева, Гиринской, Глинки и Леонова. Планово-аварийные работы с отключением воды в восьми близстоящих домах ведутся и на ул. Кояновской.

Кроме того, в компании рассказали, что аварийно-восстановительные работы на сетях, начавшиеся минувшей ночью, оставили без воды дома №163,165 и 196 на ул. Екатерининской.

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