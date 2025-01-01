Елена Синица Три десятка домов Индустриального района Перми останутся без холодной воды 11 и 12 января Это связано с плановыми ремонтными работами Поделиться Твитнуть

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Константин Долгановский

В Перми почти три десятка домов останутся без холодной воды с 11 по 12 января. Информация об этом появилась на сайте «Новогор-Прикамье».

Отключение коснётся домов в Индустриальном районе Перми. Ожидается либо пониженное давление, либо полное отсутствие холодной воды в домах по ул. Свиязева, 21, 25, 31, 32, 34, 34а, 35, 36, 38, 40/1, 40/2, 40/3, 42, 44, 46/1, 46/2, 48, 50/1, 52, ул. 3-й Гиринской, 27а/1, ул. Глинки, 11а, ул. Леонова, 62, 64, 64а, 66, 68, 74, 82, 82 К1.

Уточняется, что воды не будет с 09:00 11 января до 09:00 12 января. Это связано с плановыми ремонтными работами.

Ранее сообщалось, что в МЧС предупредили о вероятных обрывах ЛЭП в Прикамье 9 января. Также рекомендуется не подходить к зданиям, где возможен сход снега.









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