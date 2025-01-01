В МЧС предупредили о вероятных обрывах ЛЭП в Прикамье Также рекомендуется не подходить к зданиям, где возможен сход снега Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно прогнозу Пермского ЦГМС, 9 января в регионе ожидаются интенсивные осадки в виде снега и мокрого снега. В некоторых районах края возможны гололёдные явления, изморозь, а также налипание мокрого снега на проводах.

МЧС предупреждает, что из-за ухудшения погодных условий в регионе могут возникнуть аварии на линиях электропередачи, сбои в работе коммунальных систем, заторы на дорогах и рост числа ДТП.

Спасатели советуют избегать нахождения вблизи ЛЭП, при обрывах проводов отключать электроприборы и соблюдать правила пожарной безопасности. Также рекомендуется не подходить к зданиям, где возможен сход снега, и не допускать нахождения детей в таких местах. «При входе в здание обязательно нужно поднять голову вверх и убедиться в отсутствии свисающих глыб снега, наледи и сосулек. Будьте внимательными и осторожными», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее синоптики предсказали, что с вечера 8 января до вечера 9 января в Пермском крае, особенно в южных, центральных и восточных районах, прогнозируется продолжительный и интенсивный снегопад, который может оказаться самым мощным с начала зимы. К утру 10 января в южных и восточных районах выпадет 17-22 мм осадков, в Перми — до 15 мм.

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