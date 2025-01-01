Елена Синица
В Нытве мужчина на ходу запрыгнул в своё авто, чтобы остановить угонщика
Сотрудники полиции спустя несколько часов задержали подозреваемого
В Нытве мужчина на ходу запрыгнул в свой автомобиль, когда тот пытались угнать. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
Всё произошло в середине декабря 2024 года. Семья потерпевшего подъехала на ВАЗ-21102 к одному из магазинов города. Выйдя из автомобиля, потерпевший оставил ключи в замке зажигания. Не закрыв дверь машины, он с супругой отправился в магазин.
Через окно магазина мужчина заметил, как неизвестный садится в его автомобиль и отъезжает. Мужчина выбежал из магазина, смог открыть дверь машины. В салоне он выдернул ключи из замка зажигания и остановил машину.
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