Елена Синица В Нытве мужчина на ходу запрыгнул в своё авто, чтобы остановить угонщика Сотрудники полиции спустя несколько часов задержали подозреваемого Поделиться Твитнуть

Скриншот видео Госавтоинспекции Прикамья

В Нытве мужчина на ходу запрыгнул в свой автомобиль, когда тот пытались угнать. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Всё произошло в середине декабря 2024 года. Семья потерпевшего подъехала на ВАЗ-21102 к одному из магазинов города. Выйдя из автомобиля, потерпевший оставил ключи в замке зажигания. Не закрыв дверь машины, он с супругой отправился в магазин.

Через окно магазина мужчина заметил, как неизвестный садится в его автомобиль и отъезжает. Мужчина выбежал из магазина, смог открыть дверь машины. В салоне он выдернул ключи из замка зажигания и остановил машину.

Злоумышленник выскочил из автомобиля и скрылся. Через некоторое время потерпевший обратился в полицию. Сотрудники полиции спустя несколько часов задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый 39-летний местный житель.





Возбуждено уголовное дело. В настоящее время расследование продолжается.

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