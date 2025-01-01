Елена Синица За 2024 год в водоёмах Пермского края погибли 60 человек В числе погибших 10 детей Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В 2024 году на водных объектах Пермского края удалось снизить количество происшествий на водных объектах на 9%, а гибель людей на них — на 10%. Такие данные приводит ГУ МЧС России по Пермскому краю.

По данным ведомства, за прошлый год случилось 73 происшествия, спасли 21 человека, в числе которых восемь детей. Погибли 60 человек, в том числе 10 детей. Среди причин гибели купание в необорудованном месте, оставление детей без присмотра взрослых, провал людей под лёд, падение в воду и несчастные случаи во время рыбной ловли. Большинство погибших были в состоянии алкогольного опьянения.





За минувший год специалисты провели 1765 патрулирований на водоемах, выявлено 915 административных правонарушений.





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