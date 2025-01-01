Елена Синица
В Прикамье простились с погибшим на СВО 20-летним Андреем Болотиным
В администрации Красновишерского муниципального округа выразили соболезнования родным и близким погибшего
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В Красновишерском муниципальном округе 10 января простились с погибшим в зоне специальной военной операции Андреем Болотиным. Ему было 20 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа в своих социальных сетях.
«Солдат отдал свою жизнь, защищая мирное население новых регионов Российской Федерации, подвергающихся агрессии со стороны ВСУ», — отметили в местной администрации.
В ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибшего.
Ранее сообщалось, что в Берёзовском муниципальном округе 10 января похоронят сразу двух военнослужащих, которые погибли в ходе СВО.
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