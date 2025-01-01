Елена Синица В Прикамье простились с погибшим на СВО 20-летним Андреем Болотиным В администрации Красновишерского муниципального округа выразили соболезнования родным и близким погибшего Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Красновишерском муниципальном округе 10 января простились с погибшим в зоне специальной военной операции Андреем Болотиным. Ему было 20 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа в своих социальных сетях.

«Солдат отдал свою жизнь, защищая мирное население новых регионов Российской Федерации, подвергающихся агрессии со стороны ВСУ», — отметили в местной администрации.





В ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибшего.





Ранее сообщалось, что в Берёзовском муниципальном округе 10 января похоронят сразу двух военнослужащих, которые погибли в ходе СВО.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.