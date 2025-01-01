Елена Синица
Заместитель директора «Пермэнерго» покидает пост
Александр Хромцов продолжит работать в сфере энергетики, но в другом регионе страны
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Замдиректора и главный инженер филиала «Россети Урал» «Пермэнерго» Александр Хромцов покидает должность. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу организации, Хромцов продолжит работать в сфере энергетики, но в другом регионе страны.
Александр Хромцов начал работу в «Пермэнерго» порядка 25 лет назад. Сначала он был электромонтёром, инженером, начальником службы подстанций в Кунгурских электрических сетях. После занимал должность заместителя главного инженера по эксплуатации в аппарате управления филиала «Пермэнерго». С 2013-го был главным инженером Центральных электрических сетей филиала.
В декабре 2019 года был назначен на пост замдиректора «Пермэнерго». Награждён Благодарностью губернатора Пермского края.
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