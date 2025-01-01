Елена Синица Заместитель директора «Пермэнерго» покидает пост Александр Хромцов продолжит работать в сфере энергетики, но в другом регионе страны Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Замдиректора и главный инженер филиала «Россети Урал» «Пермэнерго» Александр Хромцов покидает должность. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу организации, Хромцов продолжит работать в сфере энергетики, но в другом регионе страны.

Александр Хромцов начал работу в «Пермэнерго» порядка 25 лет назад. Сначала он был электромонтёром, инженером, начальником службы подстанций в Кунгурских электрических сетях. После занимал должность заместителя главного инженера по эксплуатации в аппарате управления филиала «Пермэнерго». С 2013-го был главным инженером Центральных электрических сетей филиала.





В декабре 2019 года был назначен на пост замдиректора «Пермэнерго». Награждён Благодарностью губернатора Пермского края.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.