На юге Прикамья непогода оставила без электричества несколько округов Энергетики устраняют последствия аварий Поделиться Твитнуть

Энергетики пермского филиала «Россети Урал» устраняют последствия непогоды на юге Пермского края, где из-за мощного атмосферного фронта, который сопровождался ледяным дождём, снегопадом и порывистым ветром, с вечера 9 января было нарушено электроснабжение в нескольких населённых пунктах.

Больше всего пострадали Еловский, Куединский, Чернушинский и Октябрьский округа.

Как сообщили в пресс-службе компании «Россети Урал» — «Пермэнерго», последствия непогоды уже начали оперативно устранять. В частности, к восстановительным работам привлекли 29 бригад производственного отделения «Чайковские электрические сети». Это более 100 специалистов и 46 единиц техники и спецтехники.

Кроме того, на помощь чайковским энергетикам направили бригады из Северных, Центральных, Кунгурских и Пермских городских электрических сетей.

Напомним, осенью прошлого года с проблемой массового отключения электро- и водоснабжения столкнулись жители севера Пермского края. Несколько дней тысячи людей сидели без света и воды.

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