Ушёл из жизни известный пермский промышленник Альберт Аветисян Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

9 января 2025 года на 78 году ушел из жизни известный пермский промышленник, общественный деятель Альберт Грачеевич Аветисян.

Значительную часть своей трудовой деятельности он посвятил химической отрасли региона. С 2000 года он работал на руководящих должностях крупнейших предприятий Прикамья. До 2006 года трудился в ЗАО «Сибур-Химпром» заместителем главного инженера, заместителя директора. С 2007 по настоящее время работал директором по региональным проектам, заместителем генерального директора на ОАО «ГалоПолимер Пермь», с 2014 года совмещал работу с должностью советника в ПАО «Уралкалий» группы «Уралхим».





Альберт Грачеевич был предан своему профессиональному долгу, заслужил высокий авторитет среди коллег и остался в памяти опытным управленцем. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие и поддержку в сфере промышленности Пермского края Альберт Аветисян был награжден Почетной грамотой министерства промышленности и торговли Пермского края, Почетной грамотой губернатора Пермского края за значительный вклад в социально-экономическое развитие региона.





В Пермь Альберт Грачеевич Аветисян переехал в 1970 г. по направлению для учебы. Будучи ответственным и целеустремленным, ему удавалось достичь высоких результатов в самых разных отраслях. В 1976 году окончил Пермский ордена Трудового Красного знамени государственный университет имени А.М. Горького, параллельно с учебой работал юрисконсультом на Пермском специализированном производственном комбинате по торговой технике.





С 1977 по 2000 годы трудился на крупнейшем в Пермской области совхозе «Верхнемуллинский», прошел путь от старшего юрисконсульта до заместителя директора. В 1991 году за достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР Альберт Грачеевич награжден Серебряной медалью ВДНХ.





Альберт Аветисян не только внёс значительный вклад в развитие промышленности и экономики Пермского края, но был ещё и активным общественником и благотворителем. Его уход из жизни невосполнимая утрата для многих в Прикамье и за его пределами. В 2021 году Альберту Аветисяну вынесена Благодарность Чрезвычайного и полномочного посла республики Армения за значимый вклад в дело оказания гуманитарной помощи жителям Армении и Арцаха.





Глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам от лица Законодательного Собрания Пермского края выразил его председатель Валерий Сухих. По его словам, «светлые воспоминания об Альберте Грачеевиче навечно останутся в наших сердцах».





Прощание с Альбертом Аветисяном пройдёт 11 января в 11:00 по адресу: г. Пермь, ул. Ленина 51Б, в Органном зале.

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