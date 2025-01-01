Ёлка из Пермского края претендует на звание самого красивого новогоднего дерева России Итоги конкурса подведут 13 января Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство по туризму Пермского края

В финал всероссийского конкурса «Ёлки России» вышло 58 елей, в числе которых оказалась одна из Пермского края. Она установлена в Усолье. Об этом сообщили в минтуризма региона.

Фото: Министерство по туризму Пермского края

Самое красивое новогоднее дерево определят по итогам всероссийского голосования, которое проходит до 11 января. Итоги подведут 13 января.

Фото: Министерство по туризму Пермского края

Ведомство сообщило, что игрушки для ёлки в Усолье были изготовлены жителями Березников и Усолья в рамках занятий лаборатории «Создатели рождественских чудес». Цвета этих украшений носят символический характер: насыщенные синий и голубой оттенки перекликались с рекой Камой и куполами православных храмов, золотистый цвет олицетворяет Вифлеемскую звезду, а красный – стиль строгановского барокко. Выбор персонажей для ёлочных игрушек тоже не случаен. Каждый из них представляет символику местных традиций, наследие родного края и особенности рождественской истории. Ангел является символом доброты и несёт весть о милосердии. Коза и медведь — персонажи, знакомые из рождественских колядок Усолья и других мест. Вифлеемская звезда — один из ключевых символов Рождества. Птица Сирин — образ, который можно увидеть на керамической плитке в Усолье.

За ёлку из Усолья можно проголосовать, перейдя по ссылке.

Субъекты Российской Федерации, чьи заявки по итогам открытого голосования (по максимальному количеству голосов из 58 регионов-участников) займут первые 10 лидирующих мест, получат ценные призы.

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